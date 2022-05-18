Глава Ростуризма Догузова прокомментировала ситуацию с турпотоком в России
- РИА Новости
«Перед нами стоит две задачи — сохранить устойчивости отрасли, и в первую очередь рабочие места, и создавать всё больше возможностей для комфортного и безопасного отдыха и досуга граждан», — цитирует её «Парламентская газета».
Она добавила, что в конце 2021 года была принята отдельная госпрограмма развития туризма.
Кроме того, реализуются меры поддержки инвесторов в туристическом бизнесе.
Ранее в беседе с интернет-изданием argumenti.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом.