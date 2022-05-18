Товаровед Абдулина дала рекомендации по выбору игрушек для детей

Товаровед-эксперт Ксения Абдулина дала рекомендации по выбору игрушек для детей.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что прежде всего в этом вопросе нужно обратить внимание на информацию о возрастном ограничении.

«Это особенно важно, когда речь идёт о малышах до трёх лет. Они всё тянут в рот и легко могут подавиться. Поэтому не должно быть мелких разборных деталей», — уточнила специалист.

По её словам, игрушки для детей до трёх лет не должны быть сделаны из натурального меха и кожи, поскольку они могут вызвать аллергию. Недопустимыми Абдулина назвала и игрушки из картона и бумаги.

«Обязательно проверьте, нет ли на игрушке заусенцев, острых углов, трещин. Убедитесь, что острые концы крепёжных деталей — гвозди, скобы — недоступны для ребёнка. Если присутствует жидкий наполнитель, корпус должен быть достаточно герметичным, чтобы не дать жидкости вытечь», — сообщила эксперт.

А то, на чём ребёнок может перемещаться, должно быть прочным и устойчивым, отметила Абдулина. Речь идёт в том числе о самокатах и трёхколёсных велосипедах.

Ранее профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с kp.ru дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.