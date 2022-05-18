«Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов в ряд аэропортов юга России до 30 июня
- РИА Новости
«В связи с временным ограничениями на полёты в аэропорты юга страны «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно», — цитирует РИА Новости сообщение перевозчика.
На указанный период компания сохраняет количество рейсов и ёмкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов.
Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска будут аннулированы.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая.