«Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов в ряд аэропортов юга России до 30 июня

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за ограничений на полёты в аэропорты юга России приостановила продажу билетов на данные рейсы до 30 июня.

«В связи с временным ограничениями на полёты в аэропорты юга страны «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно», — цитирует РИА Новости сообщение перевозчика.

На указанный период компания сохраняет количество рейсов и ёмкостей, которое позволит перевезти пассажиров из Москвы с уже купленными билетами в случае открытия аэропортов.

Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска будут аннулированы.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая.