Исследование: в России женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков компании Gorserv, резидента «Сколково».
Этот перевес проявляется наиболее заметно в Сибири (67% заказов приходится на женщин), на Юге (63%) и в Поволжье (61%).
Одними из самых популярных видов бытовых услуг в России можно считать сантехнические (55% заказов) и электротехнические (24%).
Самой дорогостоящей бытовой услугой является установка бытовой техники — в среднем 3007 рублей.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в России бытовая техника стала доступна в рассрочку.