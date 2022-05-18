Исследование: в России женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги

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По данным исследования, в России женщины в полтора раза чаще мужчин решают бытовые проблемы при помощи заказа бытовых услуг.
Исследование: в России женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков компании Gorserv, резидента «Сколково».

Этот перевес проявляется наиболее заметно в Сибири (67% заказов приходится на женщин), на Юге (63%) и в Поволжье (61%).

Одними из самых популярных видов бытовых услуг в России можно считать сантехнические (55% заказов) и электротехнические (24%).

Самой дорогостоящей бытовой услугой является установка бытовой техники — в среднем 3007 рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в России бытовая техника стала доступна в рассрочку. 

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