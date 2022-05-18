Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные стрельбы

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Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки.
Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные стрельбы
  • РИА Новости

«Малые ракетные корабли (МРК) «Иней» и «Смерч» войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы», — цитирует сообщение пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ ИА REGNUM.

Отмечается, что по результатам учений действия флота признаны успешными.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал о проведении тренировочных полётов Ту-142.

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