МВД опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан

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МВД России опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан.
МВД опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан
  • РИА Новости

«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности Федеральной информационной системы ГИБДД», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что данная информация по результатам проведённой проверки не подтвердилась.

В ведомстве добавили, что информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме.

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