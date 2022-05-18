МВД опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан

МВД России опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан.

«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности Федеральной информационной системы ГИБДД», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что данная информация по результатам проведённой проверки не подтвердилась.

В ведомстве добавили, что информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме.