Студенты ЯНАО отправили гумпомощь в Донбасс

Короткая ссылка
Студенты и преподаватели из Ямало-Ненецкого автономного округа отправили гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Студенты ЯНАО отправили гумпомощь в Донбасс
  • РИА Новости

«Жители Губкинского продолжают оказывать помощь в сборе гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. В пункт сбора «Единой России» вещи и продукты первой необходимости принесли учащиеся и сотрудники филиала Муравленского колледжа», — цитирует заявление пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» URA.RU.

Отмечается, что волонтёры региона собрали для жителей Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты питания.

Ранее телеканал «360» сообщил о том, что подмосковные волонтёры в рамках акции «Доброе дело» доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить