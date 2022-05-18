Студенты ЯНАО отправили гумпомощь в Донбасс

Студенты и преподаватели из Ямало-Ненецкого автономного округа отправили гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

«Жители Губкинского продолжают оказывать помощь в сборе гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. В пункт сбора «Единой России» вещи и продукты первой необходимости принесли учащиеся и сотрудники филиала Муравленского колледжа», — цитирует заявление пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» URA.RU.

Отмечается, что волонтёры региона собрали для жителей Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты питания.

Ранее телеканал «360» сообщил о том, что подмосковные волонтёры в рамках акции «Доброе дело» доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса.