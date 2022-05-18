Мероприятия в честь 350-летия Петра I состоятся во всех основанных им городах

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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I состоятся во всех основанных им городах, заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.
Мероприятия в честь 350-летия Петра I состоятся во всех основанных им городах
  • РИА Новости

На пресс-конференции в ТАСС сенатор напомнил, что таких городов десять.

«В каждом из них есть ему памятники. Естественно, его 350-летие во всех этих городах будет наполнено торжественными мероприятиями», — сказал Яцкин.

Он также отметил, что в рамках Х Парламентских чтений, прошедших в Совфеде, было представлено несколько выставок, посвящённых деятельности Петра I.

Торжественные мероприятия состоятся в рамках XXX Международных образовательных чтений, которые запланированы на 22—25 мая.

«Совет Федерации очень серьёзно относится к этому юбилейному мероприятию. Я думаю, что дискуссия на Международных образовательных чтениях нам позволит ещё раз посмотреть на внутренний мир Петра I... понять и двигаться дальше», — добавил Яцкин.

Ранее «Невские новости» сообщали, что посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге.

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