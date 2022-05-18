В России объявили конкурс на создание почтовой марки на экологическую тему

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Российский экологический оператор и акционерное общество «Марка» открыли конкурс «Экология» на создание почтовой марки на соответствующую тему.
В России объявили конкурс на создание почтовой марки на экологическую тему
  • Gettyimages.ru

«Работы принимаются в двух номинациях — почтовая марка и изображение для почтового конверта. Участвовать могут как профессиональные художники, так и любители, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений», — цитирует генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева телеканал «360».

По его словам, цель конкурса состоит в популяризации экологической модели поведения.

Отмечается, что авторы лучших работ получат денежный приз.

Ранее НСН сообщало, что Росприроднадзор наградил более 70 интернатов — участников экологической премии.

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