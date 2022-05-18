Опрос: 85% россиян планируют провести отдых летом дома и на даче
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками компании «Delta Системы безопасности».
По данным исследования, 10% опрошенных собираются провести отдых в путешествии по России, 3% — по Азии и экзотическим странам. Ещё 2% респондентов планируют поездку в Европу.
В опросе приняли участие более тысячи человек.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.