Опрос: 85% россиян планируют провести отдых летом дома и на даче

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По данным опроса, 85% россиян в предстоящий летний сезон планируют провести отдых дома и на даче.
Опрос: 85% россиян планируют провести отдых летом дома и на даче
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками компании «Delta Системы безопасности».

По данным исследования, 10% опрошенных собираются провести отдых в путешествии по России, 3% — по Азии и экзотическим странам. Ещё 2% респондентов планируют поездку в Европу.

В опросе приняли участие более тысячи человек.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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