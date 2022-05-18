В Новосибирской области ликвидировали открытое горение на площади 1750 квадратных метров

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о ликвидации открытого горения в здании склада на площади 1750 кв. м.

«В Новосибирске усиленная группировка МЧС России в течение трёх часов ликвидировала открытое горение в здании склада предварительно на площади 1750 квадратных метров и не позволила огню распространиться на соседние здания», — говорится в сообщении в Telegram.

Спасатели проводят работы по проливке и разбору сгоревших конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м. в здании спортивного комплекса в Томске.

Как сообщало ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России, в Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели тракториста во время лесного пожара.