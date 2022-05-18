Аналитик Кузнецов сравнил размеры пенсий в разных странах
«Для этого нужно сравнить размер пенсии с заработной платой», — рассказал он агентству «Прайм».
Кузнецов отметил, что лидирующими странами при таком подсчёте являются Греция, Кувейт, Япония и Объединённые Арабские Эмираты.
Россия по размеру пенсий относительно заработной платы занимает 22 место вместе со Швецией, Австралией и Венгрией.
Ранее кандидат экономических наук Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки населения в России.