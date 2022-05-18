В Ставропольском крае рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании

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В Ставропольском крае завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Тему обсудили на заседании профильного комитета регионального парламента.
В Ставропольском крае рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на краевую Думу.

«Реестр организаций отдыха детей сформирован, в него включены 654 лагеря. В загородных лагерях будут обеспечены круглосуточное медицинское сопровождение и охрана. В лагерях, на территории которых имеются водоёмы, введены ставки матросов-спасателей», — отмечается в сообщении.

Как ожидается, отдохнуть в лагерях смогут свыше 250 тыс. детей.

В бюджете региона на организацию кампании в 2022 году предусмотрено 448 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сообщили, что в регионе откроется 1271 детский лагерь летом 2022 года.

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