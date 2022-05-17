В Петербурге обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

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При строительных работах на Советском проспекте в Рыбацком была обнаружена мина времён Великой Отечественной войны.
В Петербурге обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион». Они установили, что боеприпас — 120-мм миномётная мина в состоянии коррозии.

Её вывезли на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожили путём подрыва.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.

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