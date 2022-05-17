В Самарской области состоится форум «Мой бизнес 63»

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил деловое сообщество региона к участию в форуме «Мой бизнес 63».
В Самарской области состоится форум «Мой бизнес 63»
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Форум, посвящённый Дню российского предпринимательства, состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В этом году вместе с участниками форума мы обсудим актуальную повестку и поговорим о работе в новых экономических условиях. Особое внимание уделим мерам государственной поддержки, которые активно утверждаются федеральным центром и регионом», — заявил Богданов.

Программа форума включает секции, семинары и мастер-классы.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России.

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