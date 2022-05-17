В Самарской области состоится форум «Мой бизнес 63»
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Форум, посвящённый Дню российского предпринимательства, состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«В этом году вместе с участниками форума мы обсудим актуальную повестку и поговорим о работе в новых экономических условиях. Особое внимание уделим мерам государственной поддержки, которые активно утверждаются федеральным центром и регионом», — заявил Богданов.
Программа форума включает секции, семинары и мастер-классы.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России.