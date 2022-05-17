Форум молодых предпринимателей откроется 28 мая в шести городах России
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Петербургского форума предпринимателей.
«Мы хотим расширить географию тех мест, где мы делимся знаниями, развиваем предпринимательство и поддерживаем молодых стартаперов. Выбирали города с точки зрения численности населения, социальной активности и географии транспортной доступности по отношению к Санкт-Петербургу», — заявил глава оргкомитета Павел Ленец.
По его словам, не исключено, что летом или осенью будет расширена география молодёжных дней.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России.