В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом.

«То, что касается внутреннего спроса, то он высокий, как всегда, популярны приморские направления, но тут не всегда понятно, что у нас с логистикой, ж/д и авиаперевозками. Тем не менее турпродукт есть», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Санаевой, спросом пользуются Калининградская область, Крым, Кавказ, а также Каспийское побережье, берег Японского моря.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Радио 1 перечислил преимущества туризма в Подмосковье.