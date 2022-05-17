В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом.
В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«То, что касается внутреннего спроса, то он высокий, как всегда, популярны приморские направления, но тут не всегда понятно, что у нас с логистикой, ж/д и авиаперевозками. Тем не менее турпродукт есть», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Санаевой, спросом пользуются Калининградская область, Крым, Кавказ, а также Каспийское побережье, берег Японского моря.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Радио 1 перечислил преимущества туризма в Подмосковье.

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