В институте «Электрон» прокомментировали ситуацию с санкциями

Короткая ссылка
Руководитель коммерческого отдела Центрального научно-исследовательского института «Электрон» Екатерина Панкратова прокомментировала ситуацию с санкциями.
В институте «Электрон» прокомментировали ситуацию с санкциями
  • Gettyimages.ru
  • © Sigrid Gombert

«Исторически сложилось, что в некоторых вопросах западные коллеги технологически добились лучших результатов. Например, некоторые иностранные разработки имеют меньшие габариты при более высоких технических характеристиках», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Панкратовой, нынешняя ситуация заметно изменила данный вопрос.

«Например, если мы говорим про камеру на базе электронно-чувствительной КМОП матрицы, которая готовится для использования в Арктике, то её структура пересмотрена в сторону использования отечественных компонентов», — пояснила эксперт.

Она отметила, что в данном случае помогает сотрудничество в рамках Арктического кластера.

«Кроме того, в России много предприятий, которые могут оперативно решить вопрос с импортозамещением комплектующих по отдельным направлениям. Например, наш проект по созданию передвижной лаборатории для Арктики полностью независим от иностранных комплектующих», — рассказала Панкратова.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить