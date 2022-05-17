В институте «Электрон» прокомментировали ситуацию с санкциями

Руководитель коммерческого отдела Центрального научно-исследовательского института «Электрон» Екатерина Панкратова прокомментировала ситуацию с санкциями.

«Исторически сложилось, что в некоторых вопросах западные коллеги технологически добились лучших результатов. Например, некоторые иностранные разработки имеют меньшие габариты при более высоких технических характеристиках», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Панкратовой, нынешняя ситуация заметно изменила данный вопрос.

«Например, если мы говорим про камеру на базе электронно-чувствительной КМОП матрицы, которая готовится для использования в Арктике, то её структура пересмотрена в сторону использования отечественных компонентов», — пояснила эксперт.

Она отметила, что в данном случае помогает сотрудничество в рамках Арктического кластера.

«Кроме того, в России много предприятий, которые могут оперативно решить вопрос с импортозамещением комплектующих по отдельным направлениям. Например, наш проект по созданию передвижной лаборатории для Арктики полностью независим от иностранных комплектующих», — рассказала Панкратова.

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