Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40,5 млн звонков за шесть лет

Единый диспетчерский центр Москвы принял свыше 40,5 млн звонков за шесть лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чаще всего горожане жаловались на неисправность освещения, лифтов, задавали вопросы по очистке мусоропровода, работе отопительных приборов и системе водоснабжения.

«Сегодня это одна из самых востребованных городских горячих линий: только за первые четыре месяца этого года сюда поступило более 2 млн звонков. Мы постоянно совершенствуем возможности ЕДЦ, используя для этого цифровые технологии», — отметил замруководителя Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Ранее НСН сообщала, что число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве выросло в два раза за год и достигло 1,6 млн.