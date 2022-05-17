Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40,5 млн звонков за шесть лет

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Единый диспетчерский центр Москвы принял свыше 40,5 млн звонков за шесть лет.
Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40,5 млн звонков за шесть лет
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чаще всего горожане жаловались на неисправность освещения, лифтов, задавали вопросы по очистке мусоропровода, работе отопительных приборов и системе водоснабжения.

«Сегодня это одна из самых востребованных городских горячих линий: только за первые четыре месяца этого года сюда поступило более 2 млн звонков. Мы постоянно совершенствуем возможности ЕДЦ, используя для этого цифровые технологии», — отметил замруководителя Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Ранее НСН сообщала, что число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве выросло в два раза за год и достигло 1,6 млн.

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