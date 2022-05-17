Ликсутов: более 2 млн пассажиров в день будут пользоваться БКЛ после её полного запуска

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Более 2 млн пассажиров в день будут пользоваться Большой кольцевой линией Московского метрополитена после её полного запуска, заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Ликсутов: более 2 млн пассажиров в день будут пользоваться БКЛ после её полного запуска
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  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что первые 10 станций, запущенных в декабре 2021 года, изменили транспортный ландшафт города. Ежедневно в рабочие дни станциями пользуются около 570 тыс. человек.

«При запуске всей линии, когда кольцо сомкнётся (это конец этого года — начало следующего года), на Большой кольцевой линии будут порядка 800 тыс. пассажиров в рабочий день. И если брать людей ещё, которые будут пользоваться пересадками на Большой кольцевой линии, а их будет очень много, то это почти 2 млн пассажиров каждый день, каждый рабочий день», — сказал Ликсутов.

По его словам, БКЛ существенно разгрузит прежде всего Кольцевую линию и заметно снизит нагрузку на все радиальные линии метро.

Ранее НСН сообщала о проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.

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