В Свердловской области откроют более тысячи детских лагерей летом 2022 года

В Свердловской области сообщили, что в регионе откроется 1271 детский лагерь летом 2022 года. Отмечается, что первая смена стартует уже 1 июня.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на заявление департамента информационной политики региона.

«Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области впервые за последние два года вернётся к «доковидным» нормам», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Он добавил, что детские лагеря планируют принять около 450 тыс. детей.

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничениях в детских лагерях России.