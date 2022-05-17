В Свердловской области откроют более тысячи детских лагерей летом 2022 года

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В Свердловской области сообщили, что в регионе откроется 1271 детский лагерь летом 2022 года. Отмечается, что первая смена стартует уже 1 июня.
В Свердловской области откроют более тысячи детских лагерей летом 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © Ariel Skelley

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на заявление департамента информационной политики региона.

«Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области впервые за последние два года вернётся к «доковидным» нормам», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Он добавил, что детские лагеря планируют принять около 450 тыс. детей.

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничениях в детских лагерях России.

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