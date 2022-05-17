В Свердловской области откроют более тысячи детских лагерей летом 2022 года
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на заявление департамента информационной политики региона.
«Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области впервые за последние два года вернётся к «доковидным» нормам», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Он добавил, что детские лагеря планируют принять около 450 тыс. детей.
Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничениях в детских лагерях России.