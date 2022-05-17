Минпросвещения разработало рекомендации по воспитательной работе в детских лагерях
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Как сообщает «Парламентская газета», об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Бугаев.
«В рамках лагерей нами подготовлены методические рекомендации по воспитательной работе с детьми в летних лагерях», — сказал Бугаев на круглом столе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном образовательном пространстве».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании.