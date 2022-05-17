В пользование мужскому монастырю в Чехове переданы три объекта культурного наследия
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
«Ранее монастырю были переданы два здания бывшего конного двора, а теперь Минимущество Подмосковья передало ещё три здания — гостиницу, каретный сарай и богадельню. Это постройки 1889 года», — сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что после ремонта здания будут использоваться по их историческому назначению.
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