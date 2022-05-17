В пользование мужскому монастырю в Чехове переданы три объекта культурного наследия

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В безвозмездное пользование православному мужскому монастырю Вознесенская Давидова пустынь в Чехове переданы три объекта культурного наследия. Соответсвующее решение было принято министерством имущественных отношений Москвовской области.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«Ранее монастырю были переданы два здания бывшего конного двора, а теперь Минимущество Подмосковья передало ещё три здания — гостиницу, каретный сарай и богадельню. Это постройки 1889 года», — сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. 

Она добавила, что после ремонта здания будут использоваться по их историческому назначению.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки.

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