В пользование мужскому монастырю в Чехове переданы три объекта культурного наследия

В безвозмездное пользование православному мужскому монастырю Вознесенская Давидова пустынь в Чехове переданы три объекта культурного наследия. Соответсвующее решение было принято министерством имущественных отношений Москвовской области.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«Ранее монастырю были переданы два здания бывшего конного двора, а теперь Минимущество Подмосковья передало ещё три здания — гостиницу, каретный сарай и богадельню. Это постройки 1889 года», — сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она добавила, что после ремонта здания будут использоваться по их историческому назначению.

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