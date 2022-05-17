Ликсутов: МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что третий и четвёртый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить в конце 2023 года.
Ликсутов: МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем вместе с РЖД запустить в конце следующего года. Огромные по масштабу строительные работы ведутся. Каждая линия — это от 70 до чуть больше 80 станций с огромным количеством пересадок на линии метро, МЦК. Поэтому огромный объём строительных работ, железнодорожники строят соединительные ветки между различными диаметрами», — рассказал Ликсутов в  интервью каналу «Москва 24».

Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.

По словам заместителя мэра, таким образом планируют разгрузить вылетные магистрали столицы.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить