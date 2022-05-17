Ликсутов: МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года
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«МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем вместе с РЖД запустить в конце следующего года. Огромные по масштабу строительные работы ведутся. Каждая линия — это от 70 до чуть больше 80 станций с огромным количеством пересадок на линии метро, МЦК. Поэтому огромный объём строительных работ, железнодорожники строят соединительные ветки между различными диаметрами», — рассказал Ликсутов в интервью каналу «Москва 24».
Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.
По словам заместителя мэра, таким образом планируют разгрузить вылетные магистрали столицы.
Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.