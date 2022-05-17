Ликсутов: МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что третий и четвёртый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить в конце 2023 года.

«МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем вместе с РЖД запустить в конце следующего года. Огромные по масштабу строительные работы ведутся. Каждая линия — это от 70 до чуть больше 80 станций с огромным количеством пересадок на линии метро, МЦК. Поэтому огромный объём строительных работ, железнодорожники строят соединительные ветки между различными диаметрами», — рассказал Ликсутов в интервью каналу «Москва 24».

Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.

По словам заместителя мэра, таким образом планируют разгрузить вылетные магистрали столицы.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.