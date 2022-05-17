Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал о преимуществах туризма в Подмосковье

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин перечислил преимущества туризма в Подмосковье.

В беседе с Радио 1 он рассказал, что рост популярности Московской области среди туристов можно объяснить объективными причинами, к которым относится возможность совершать короткие поездки и не тратить много денег на дорогу.

Кроме того, по его мнению, стабильные цены на туристические услуги также можно считать преимуществом направления.

«Ситуация благоприятная, потому что, несмотря на рост спроса, цены остаются практически на уровне прошлого года, если подорожание есть, то небольшое, ниже инфляции», — заключил Барзыкин.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.