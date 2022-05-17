Росприроднадзор наградил более 70 интернатов — участников экологической премии

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Более 70 школ-интернатов, детских домов и приютов, воспитанники которых приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», получили ноутбуки.
Росприроднадзор наградил более 70 интернатов — участников экологической премии
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что подарки получили учреждения из более чем 20 регионов России. От детских домов и интернатов в этом году было принято свыше 300 работ, рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений», — сказала она.

Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации экологической культуры среди детей и подростков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей.

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