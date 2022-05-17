Росприроднадзор наградил более 70 интернатов — участников экологической премии
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Отмечается, что подарки получили учреждения из более чем 20 регионов России. От детских домов и интернатов в этом году было принято свыше 300 работ, рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений», — сказала она.
Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации экологической культуры среди детей и подростков.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей.