Ликсутов: строительство БКЛ метро завершат в конце 2022 — начале 2023 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить в конце 2022 — начале 2023 года.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».

«При запуске всей линии… будет порядка 800 тыс. пассажиров в рабочий день. И если брать людей ещё, которые будут пользоваться пересадками на Большой кольцевой линии (а их будет очень много), то это почти 2 млн пассажиров каждый день, каждый рабочий день», — отметил Ликсутов.

Заместитель мэра пояснил, что открытие всех станций БКЛ позволит разгрузить Кольцевую линию и снизить нагрузку на все радиальные линии метрополитена.

Он добавил, что строительство Большой кольцевой линии является самым масштабным проектом в метростроении.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.