Ликсутов: строительство БКЛ метро завершат в конце 2022 — начале 2023 года
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Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».
«При запуске всей линии… будет порядка 800 тыс. пассажиров в рабочий день. И если брать людей ещё, которые будут пользоваться пересадками на Большой кольцевой линии (а их будет очень много), то это почти 2 млн пассажиров каждый день, каждый рабочий день», — отметил Ликсутов.
Заместитель мэра пояснил, что открытие всех станций БКЛ позволит разгрузить Кольцевую линию и снизить нагрузку на все радиальные линии метрополитена.
Он добавил, что строительство Большой кольцевой линии является самым масштабным проектом в метростроении.
Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.