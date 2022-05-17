IT-специалист Кузьменко перечислил признаки поддельных туристических сайтов

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, на какие уловки идут мошенники, чтобы обмануть туристов посредством фейковых сайтов, и по каким признакам такой сайт можно определить.

«Кибермошенники создают целые сети виртуальных турфирм с отзывами и телефонами служб поддержки, чтобы вызвать у потенциальной жертвы максимальное доверие. Все хостинги и кол-центры, конечно же, находятся не в России. Вас всегда должны настораживать большие скидки при условии полной предоплаты. Если вам предлагают провести оплату переводом на карту или электронный кошелёк — это почти всегда обман», — предостерёг россиян эксперт в разговоре с kp.ru.

Поддельный сайт можно опознать по нескольким признакам. Специалист советует проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности.

Также пользователю следует проверить дату регистрации домена с помощью whois-сервисов, например whois.ru, nic.ru, reg.ru и других. Если со дня регистрации домена прошло меньше двух недель, стоит отказаться от покупки на этом сайте.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.