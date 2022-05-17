В Подмосковье откроют 118 пляжей в летний период

Короткая ссылка
В Московской области назвали места для отдыха и развлечений, которые будут доступны посетителям в летний сезон.
В Подмосковье откроют 118 пляжей в летний период
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

В области будет открыто 118 пляжей, 84 зоны для пикников: кантри-парк «Задворки» в городском округе Павловский Посад, зоны для барбекю в усадьбе «Гребнево» в городском округе Щёлково и другие точки.

Будет доступно 11 гольф-клубов, 78 конных клубов. Кроме того, можно будет посетить 182 парка и 320 усадеб.

«В Подмосковье в летний период продолжат работу более 20 глэмпингов/кэмпингов. Они расположены в самых красивых и живописных местах. Больше всего их в Дмитрове, Рузе и Коломне», — добавили в пресс-службе.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить