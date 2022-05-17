В Подмосковье откроют 118 пляжей в летний период

В Московской области назвали места для отдыха и развлечений, которые будут доступны посетителям в летний сезон.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

В области будет открыто 118 пляжей, 84 зоны для пикников: кантри-парк «Задворки» в городском округе Павловский Посад, зоны для барбекю в усадьбе «Гребнево» в городском округе Щёлково и другие точки.

Будет доступно 11 гольф-клубов, 78 конных клубов. Кроме того, можно будет посетить 182 парка и 320 усадеб.

«В Подмосковье в летний период продолжат работу более 20 глэмпингов/кэмпингов. Они расположены в самых красивых и живописных местах. Больше всего их в Дмитрове, Рузе и Коломне», — добавили в пресс-службе.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.