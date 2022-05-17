Юрист Прядко предупредил о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян

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Юрист Михаил Прядко рассказал об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян. По его словам, они чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям (МФО) из-за упрощённой процедуры оформления займов.
Юрист Прядко предупредил о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян
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«Чаще всего проблемы подобного рода связаны с МФО, потому что крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заём же можно получить буквально с одним паспортом», — указал специалист в беседе с «Известиями».

По его словам, чаще всего паспортные данные попадают в открытый доступ через недобросовестные МФО или ненадёжные сайты.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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