Юрист Прядко предупредил о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян
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«Чаще всего проблемы подобного рода связаны с МФО, потому что крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заём же можно получить буквально с одним паспортом», — указал специалист в беседе с «Известиями».
По его словам, чаще всего паспортные данные попадают в открытый доступ через недобросовестные МФО или ненадёжные сайты.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.