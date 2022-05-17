В Кронштадте на советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» произошёл пожар

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В ремонтном доке Кронштадта на советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» произошёл пожар.
В Кронштадте на советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ).

«В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошёл разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала возгорание за несколько минут.

Как уточняет Пятый канал, предварительно, огнём был охвачен пятый отсек. Спасатели готовили пенную атаку, чтобы локализовать пламя.

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