Бастрыкин поручил СК зафиксировать факт обстрела со стороны ВСУ села в Курской области

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела со стороны ВСУ приграничного с Украиной села Алексеевка в Курской области.
Бастрыкин поручил СК зафиксировать факт обстрела со стороны ВСУ села в Курской области
  • РИА Новости

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — сообщило ведомство.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром 17 мая сообщил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждено три частных дома, автомобиль и здание школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить