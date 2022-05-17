Техноблогер Смирнов назвал способ продлить срок службы батареи в смартфоне

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Техноблогер Виктор Смирнов, эксперт в сфере IT-технологий, посоветовал не пользоваться смартфоном, пока он заряжается, поскольку аккумулятор устройства испытывает в этот период повышенную нагрузку.
Техноблогер Смирнов назвал способ продлить срок службы батареи в смартфоне
  • Gettyimages.ru

«Пользоваться телефоном во время зарядки вредно для батареи. Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или сёрфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять 2% ёмкости за год», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Однако если во время зарядки гаджета пользоваться ресурсоёмкими приложениями, например видеоредактором, потеря ёмкости будет намного больше. 

Смирнов отметил, что батарея прослужит дольше, если избегать таких действий.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва в беседе с «Известиями» рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

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