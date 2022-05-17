Техноблогер Смирнов назвал способ продлить срок службы батареи в смартфоне

Техноблогер Виктор Смирнов, эксперт в сфере IT-технологий, посоветовал не пользоваться смартфоном, пока он заряжается, поскольку аккумулятор устройства испытывает в этот период повышенную нагрузку.

«Пользоваться телефоном во время зарядки вредно для батареи. Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или сёрфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять 2% ёмкости за год», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Однако если во время зарядки гаджета пользоваться ресурсоёмкими приложениями, например видеоредактором, потеря ёмкости будет намного больше.

Смирнов отметил, что батарея прослужит дольше, если избегать таких действий.

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