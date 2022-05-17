На Сахалине восстановили ранее нарушенное из-за погоды энергоснабжение

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Нарушенное из-за циклона централизованное электроснабжение населённых пунктов на Сахалине полностью восстановлено.
На Сахалине восстановили ранее нарушенное из-за погоды энергоснабжение
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.

В выходные из-за циклона повредилось 37 ЛЭП различного класса напряжения в трёх северных районах. Без электричества остались более 7,7 тыс. человек.

Во вторник, 17 мая, ремонтные бригады «Сахалинэнерго» возобновили подачу электроэнергии в большинство населённых пунктов.

В начале мая сообщалось, что мокрый снег и ветер стали причиной нарушения электроснабжения в восьми населённых пунктах на Сахалине.

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