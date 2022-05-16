В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами в Турцию

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с полётами в Турцию, в том числе самолётами авиакомпаний, созданных в Турции специально для перевозки туристов из России.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами в Турцию
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«Уже созданы две такие авиакомпании частными лицами, но пока не допущены для полётов в Россию. То есть они пока существуют на бумаге только, и я сомневаюсь, что в мае хотя бы один рейс будет выполнен. Я думаю, что это произойдёт в июне или даже позже», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, есть и хорошие новости. Он напомнил, что Минтранс увеличил квоты турецким авиакомпаниям, поэтому в июле — августе будет совершаться около 500 рейсов в неделю во все аэропорты Турции.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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