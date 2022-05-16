В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Турции
- Gettyimages.ru
- © ljubaphoto
«Турецкие отельеры вынуждены снижать цены. Отели, которые ранее стоили €100 в сутки, сейчас предлагаются за €70, то есть произошло снижение на 30%. Полный турпакет на двоих, куда входит перелёт, проживание, питание, страховка и трансфер, можно с вылетом из Москвы на ближайшие даты, например 18 и 19 мая, купить за 40—45 тыс. рублей», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как уточнил Мкртчян, речь идёт о ценах на май, а с июня стоимость будет расти.
По мнению эксперта, если есть желание недорого отдохнуть в Турции, то стоит лететь в ближайшие две недели.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.