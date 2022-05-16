В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Турции

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Турции.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

«Турецкие отельеры вынуждены снижать цены. Отели, которые ранее стоили €100 в сутки, сейчас предлагаются за €70, то есть произошло снижение на 30%. Полный турпакет на двоих, куда входит перелёт, проживание, питание, страховка и трансфер, можно с вылетом из Москвы на ближайшие даты, например 18 и 19 мая, купить за 40—45 тыс. рублей», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как уточнил Мкртчян, речь идёт о ценах на май, а с июня стоимость будет расти.

По мнению эксперта, если есть желание недорого отдохнуть в Турции, то стоит лететь в ближайшие две недели.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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