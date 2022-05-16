ОНК: обвиняемые в подготовке убийств бездомных подростки отрицают свою вину

Трое подростков, арестованных по обвинению в подготовке к убийству бездомных у станции Косино Московской железной дороги, утверждают, что собирались только прогнать их. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Как рассказал посетивший изолятор член комиссии, трое подростков, арестованных по этому делу, содержатся в ИВС ЮЗАО в одиночных камерах и говорят, что «не собирались сжигать бездомных».

«Палатку или пристройку их собирались сжечь, а самих прогнать, ну, может, побить», — привёл правозащитник слова одного из арестованных.

Как заявил другой подросток, у них была «была неприязнь к алкоголикам и наркоманам».

«Сжигать и убивать не собирался, избить хотели», — уточняет он.

Третий, по словам представителя ОНК, заявил: «Хотели прогнать тех, кто засоряет лес, там три-четыре бомжа жили в палатке, мусорили. Думал, прогоним, чтобы не засоряли лес».

Одному из арестованных 17 лет, он учился на повара, другой, 16-летний студент колледжа, получал профессию электромонтёра, третий — ученик девятого класса школы.

По данным ОНК, обстановка в ИВС «спартанская» — ни телевизора, ни холодильника в камерах нет, они там не предусмотрены.

О праве мытьё в душе и ежедневные прогулки подростки узнали от членов ОНК. При этом претензий к условиям содержания они не высказывали. Адвокатами, предоставленными государством, довольны.

Ранее СМИ сообщали, что 8 мая Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте сроком на два месяца троих подростков, которые готовились совершить убийство бездомных у станции Косино Московской железной дороги.

По данным СМИ, им вменяется только покушение на убийство (преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в начале мая несовершеннолетние купили в Москве горюче-смазочные материалы и сами изготовили легковоспламеняющиеся смеси, при помощи которых хотели убить бездомных.

7 мая они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.