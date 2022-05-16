В Оренбургской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании
- Gettyimages.ru
- © Imgorthand
Об этом сообщает RIA56.
К началу кампании готовы 885 лагерей.
Заезды в загородные стационарные лагеря начнутся с 23 мая, в лагеря дневного пребывания — с 1 июня.
«В этом году мы впервые выделяем из областного бюджета средства на ремонт и модернизацию детских лагерей. В течение трёх лет направим на модернизацию объектов инфраструктуры 150 млн рублей. Эти средства позволят сделать пребывание детей в лагерях более комфортным», — заявил губернатор Денис Паслер.
Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана в 2022 году выделили из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей.