В Оренбургской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании

В Оренбургской области рассказали о работе по подготовке к летней оздоровительной кампании. В загородных и палаточных лагерях, а также в лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть около 80 тыс. детей.

Об этом сообщает RIA56.

К началу кампании готовы 885 лагерей.

Заезды в загородные стационарные лагеря начнутся с 23 мая, в лагеря дневного пребывания — с 1 июня.

«В этом году мы впервые выделяем из областного бюджета средства на ремонт и модернизацию детских лагерей. В течение трёх лет направим на модернизацию объектов инфраструктуры 150 млн рублей. Эти средства позволят сделать пребывание детей в лагерях более комфортным», — заявил губернатор Денис Паслер.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана в 2022 году выделили из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей.