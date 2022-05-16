Эксперт рынка недвижимости Хусаинов назвал причины снижения цен на новостройки в России
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В первой половине мая доля ипотечных заявок на новостройки снизилась вдвое, пояснил он в беседе с «Известиями».
Однако, по мнению эксперта, для полного восстановления спроса на новостройки в России снижения цен на квартиры недостаточно.
«Спрос в сегменте новостроек сильно зависит от вторичного рынка жилья, на котором до снижения ставок отмечалась существенная просадка в продажах. Россияне не могли продать свои объекты, чтобы приобрести новостройку, поэтому одной только льготной ипотекой на новостройки не восстановить спрос на рынке», — объяснил Хусаинов.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.