Эксперт рынка недвижимости Хусаинов назвал причины снижения цен на новостройки в России

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Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России около 5% девелоперов снизили цены на новостройки для подогрева спроса на рынке.
Эксперт рынка недвижимости Хусаинов назвал причины снижения цен на новостройки в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В первой половине мая доля ипотечных заявок на новостройки снизилась вдвое, пояснил он в беседе с «Известиями».

Однако, по мнению эксперта, для полного восстановления спроса на новостройки в России снижения цен на квартиры недостаточно.

«Спрос в сегменте новостроек сильно зависит от вторичного рынка жилья, на котором до снижения ставок отмечалась существенная просадка в продажах. Россияне не могли продать свои объекты, чтобы приобрести новостройку, поэтому одной только льготной ипотекой на новостройки не восстановить спрос на рынке», — объяснил Хусаинов.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

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