Казанский метрополитен перевёз 340 млн пассажиров за 16 лет
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Первый участок «Кремлёвская» — «Горки» был открыт 27 августа 2005 года. Он состоял из пяти станций.
К настоящему времени система казанского метро включает линию длиной 16,8 км с 11 станциями.
Как ранее сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок, с помощью которого жители смогут заказать автобус в указанное место.