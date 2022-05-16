Казанский метрополитен перевёз 340 млн пассажиров за 16 лет

Казанский метрополитен перевёз 339,9 млн пассажиров за 16 лет работы.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Первый участок «Кремлёвская» — «Горки» был открыт 27 августа 2005 года. Он состоял из пяти станций.

К настоящему времени система казанского метро включает линию длиной 16,8 км с 11 станциями.

Как ранее сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок, с помощью которого жители смогут заказать автобус в указанное место.