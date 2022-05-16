В Петербурге установят стелу в честь воинов-южноуральцев

В Санкт-Петербурге установят стелу, посвящённую жителям Челябинской области, которые погибли при освобождении Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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© Tatyana Ignatenkova / EyeEm