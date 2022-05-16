В Петербурге установят стелу в честь воинов-южноуральцев

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В Санкт-Петербурге установят стелу, посвящённую жителям Челябинской области, которые погибли при освобождении Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
В Петербурге установят стелу в честь воинов-южноуральцев
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Памятник появится по инициативе сенатора Маргариты Павловой при поддержке губернатора области Алексея Текслера.

Монумент разместят на Аллее памяти и славы мемориального комплекса «Невский пятачок». Открытие должно состояться в июне.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

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