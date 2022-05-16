Тихоокеанский флот провёл тренировочные полёты Ту-142

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошли учебно-тренировочные полёты дальних противолодочных самолётов Ту-142.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Цель занятий — слаживание экипажей и отработка противолодочных задач над водами Охотского моря.

«Во время проведения полётов экипажи двух самолётов Ту-142 осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника», — отмечается в сообщении.

Кроме того, экипажи отработали навыки полётов над безориентирной местностью.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.