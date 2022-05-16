Юрист Спиридонов прокомментировал планы по индексации пенсий неработающим пенсионерам

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов прокомментировал планы по индексации пенсий неработающим пенсионерам.
Юрист Спиридонов прокомментировал планы по индексации пенсий неработающим пенсионерам
  • РИА Новости

«Органы государственной власти на федеральном уровне планируют в конце июня — начале июля 2022 года провести индексацию пенсий неработающим пенсионерам. Конкретные сроки на сегодняшний день ещё не оглашены, и нормативно-правовых актов нет. Но вероятно, что такое решение будет принято в ближайшем будущем», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам юриста, на региональном уровне возможность индексации соцвыплат зависит от принятых нормативно-правовых актов и объёма бюджетных ассигнований на текущий год.

«Например, размер индексаций социальных выплат в Мурманской области с 1 июня 2022 года составляет 4%», — добавил Спиридонов.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста.

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