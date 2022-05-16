В РЭО рассказали о планах по строительству мусороперерабатывающих комплексов в Смоленской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков обсудили инвестпроекты по строительству объектов обращения с ТКО в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили с руководством Смоленской области строительство объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО совокупной мощностью более 200 тыс. т в год. Первый проект — это создание нового мусоросортировочного комплекса на 160 тыс. т в год, включая участок компостирования, и объекта размещения, они расположатся в Смоленском районе», — заявил Буцаев.

По его словам, второй объект будет расположен в Сафоновском районе, мощность составит 80 тыс. т в год.

Как добавил Буцаев, объекты могут быть введены в эксплуатацию в 2023 — 2024 годах.

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