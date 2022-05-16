Эксперт в области фитнес-индустрии Киселёва рассказала о предложениях по поддержке отрасли

Короткая ссылка
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва рассказала, может ли налоговый вычет помочь фитнес-рынку, объём услуг которого, по прогнозам, может уменьшиться на 40—50% к осени по сравнению с показателями февраля.
Эксперт в области фитнес-индустрии Киселёва рассказала о предложениях по поддержке отрасли
  • Gettyimages.ru
  • © Larisa Gherghe / 500px

«Мы были одними из инициаторов введения этого налогового вычета. Чтобы предлагать его клиентам, надо было попасть в специальный реестр Минспорта — подав документы в региональные органы власти, причём в течение всего двух недель», — рассказала она «Российской газете».

В итоге в реестр попало всего 3,8 тыс. организаций. И более 60% из них — государственные (спортшколы и секции).

«Мы призываем открыть в 2022 году второе окно для заявок. Пока решение не принято. Но вообще Министерству спорта должно быть выгодно, чтобы больше предприятий подало документы. Иначе налоговый вычет, о котором так долго говорили, не заработает как полноценный инструмент поддержки», — сказала Ольга Киселёва.

Также предлагается ввести для фитнеса в Москве некий аналог «Пушкинской карты».

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить