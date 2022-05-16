Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать

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Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил российский президент Владимир Путин. Он выразил надежду, что её возможности и влияние будут только возрастать.
Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле её возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будут только возрастать», — сказал глава государства на встрече лидеров стран — членов ОДКБ.

Президент России 16 мая в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности проводит двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

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