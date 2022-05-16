В Подмосковье для предпринимателей подготовят базу по неиспользуемым объектам и участкам
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Ещё одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот», — сказал Воробьёв в ходе совещания.
Губернатор поручил министру имущественных отношений области Наталье Адигамовой подготовить доклад по платформе, которая позволит новым предпринимателям иметь представление о таких активах в регионе, включая муниципальные земли и объекты.
Ранее НСН сообщала, что в Москве предпринимателям предоставили более 35 га земли для строительства некапитальных объектов без фундамента, таких как парковки, спорткомплексы, автомойки и пункты техобслуживания машин.