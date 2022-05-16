Траты россиян на лекарства сократились на 64% в апреле
- Gettyimages.ru
- © Marko Geber
Так, по данным системы маркировки лекарств «Честный знак», в апреле жители России купили препараты на 84 млрд рублей, в марте — на 134 млрд, пишут «Известия».
Анализ национальной системы маркировки «Честный знак» показал, что снижение трат связано с прекращением ажиотажного спроса на препараты.
В марте отечественные аптечные сети испытали нагрузку по ряду позиций, на 95% превышающую стандартную. Спустя месяц спрос на препараты стабилизировался, рассказали в пресс-службе ЦРПТ.
Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.