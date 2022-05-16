Траты россиян на лекарства сократились на 64% в апреле

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что траты россиян на лекарства в апреле снизились на 64% по отношению к прошлому месяцу.

Так, по данным системы маркировки лекарств «Честный знак», в апреле жители России купили препараты на 84 млрд рублей, в марте — на 134 млрд, пишут «Известия».

Анализ национальной системы маркировки «Честный знак» показал, что снижение трат связано с прекращением ажиотажного спроса на препараты.

В марте отечественные аптечные сети испытали нагрузку по ряду позиций, на 95% превышающую стандартную. Спустя месяц спрос на препараты стабилизировался, рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.