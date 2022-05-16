Ozon: срок доставки товаров из-за рубежа в Россию вырос почти вдвое

В пресс-службе Ozon Global рассказали, что в новых экономических условиях срок доставки товаров из дальнего зарубежья вырос в среднем почти вдвое.

Об этом пишут «Известия».

Раньше путь продукции, например, из Китая до покупателей занимал 14—20 дней (в зависимости от скорости прохождения таможни). В настоящий момент это время увеличилось на 10—12 дней из-за ограничений в КНР, поскольку авиасообщение с разными частями страны прервано из-за вспышек COVID-19.

Сроки доставки из стран СНГ и Турции не изменились.

Наравне с этим количество заказов из США и Европы ожидаемо сократилось. В современной ситуации посылки из США идут около 1,5 месяца, из Европы — две — три недели.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.