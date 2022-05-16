В России за сутки госпитализированы 1127 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализированы 1127 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1125 человек.
В России за сутки госпитализированы 1127 человек с коронавирусом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По данным оперштаба, выписаны в связи с выздоровлением 5379 человек. Подтверждено 89 летальных исходов.

Всего за сутки выявлено 4543 новых случая COVID-19.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 8,9%», — сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, введение вакцины против коронавируса детям в возрасте 6—11 лет в рамках клинических исследований начнётся 3 июня, в настоящее время идёт набор добровольцев.

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